Влітку ціна на газ буде рекордно низькою - Шмигаль

Влітку ціна на газ буде рекордно низькою.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив у ефірі "Сніданку з 1+1", повідомляє Укрінформ.

"Влітку завжди ціна йде вниз. Цього року (2020 р. - ред.) ціна була рекордно низька — менше трьох тисяч гривень. Багато українців підписали у вересні-жовтні річний продукт за 4,7 грн на рік. Я впевнений, що на період весна-літо ціна буде менша. Компанії-постачальники запропонують свої ціни, вони звичайно будуть співставлені з цінами на біржі. Моя оцінка, що весною і літом ціна на газ піде вниз», - сказав Шмигаль.

Як повідомлялося, з 1 січня в Україні зросли тарифи на газ та його транспортування, а також було скасовано пільгову вартість на 100 кВт електроенергії на місяць для приватних споживачів.

У зв’язку зі зростанням цін на компослуги відбулася низка протестів у різних регіонах, зокрема, на Харківщині, Полтавщині, Миколаївщині, Херсонщині, Буковині, Прикарпатті, Чернігівщині.

Прем'єр-міністр 11 січня інформував про те, що Кабінет Міністрів напрацював два підходи, які дозволять знизити ціну на газ для населення.

12 січня Шмигаль заявив, що Кабмін, зокрема, запровадить державне регулювання ціни на газ на період карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону, пропонована ціна - на рівні 6,99 грн за куб. м. За його словами, це означає зниження в платіжках людей на понад 30%.

Місія європейського департаменту МВФ з питань першого перегляду програми з понеділка, 11 січня, поновила свою роботу в Україні та планує низку зустрічей з представниками влади.

14 січня Прем'єр Шмигаль обговорив із представниками Міжнародного валютного фонду ціну на газ та запевнив у тому, що уряд шукатиме компроміс, щоб захистити людей від необгрунтованого підвищення.