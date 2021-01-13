Уряд поклав на Держспецзв’язку функцію безпекової акредитації

Уряд поклав на Держспецзв’язку функцію безпекової акредитації

Укрінформ
Кабінет Міністрів зобов’язав адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації здійснювати функції безпекового акредитаційного органу.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд ухвалив 13 січня.

У пояснювальній записці до постанови зазначається, що таке рішення уряд ухвалив на виконання адміністративних домовленостей з Організацією Північноатлантичного договору щодо охорони інформації з обмеженим доступом.

Домовленості передбачають, що комунікаційно-інформаційні системи, де обробляється інформація НАТО з обмеженим доступом, підлягають акредитації з питань безпеки з метою встановлення достатнього рівня захисту з урахуванням умов конфіденційності, цілісності, доступності, ідентифікації та безвідмовності. Вона проводиться національним безпековим органом, яким в Україні є Держспецзв’язку.

Читайте також: Держспецзв'язку консультуватиме Комісію з регулювання азартних ігор щодо кібербезпеки

Акредитація з питань безпеки національних інформаційно-телекомунікаційних систем, які обробляють інформацію НАТО з обмеженим доступом, здійснюється з урахуванням рекомендацій Комітету безпеки НАТО.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-