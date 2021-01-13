Уряд поклав на Держспецзв’язку функцію безпекової акредитації
Як передає кореспондент Укрінформу, відповідну постанову уряд ухвалив 13 січня.
У пояснювальній записці до постанови зазначається, що таке рішення уряд ухвалив на виконання адміністративних домовленостей з Організацією Північноатлантичного договору щодо охорони інформації з обмеженим доступом.
Домовленості передбачають, що комунікаційно-інформаційні системи, де обробляється інформація НАТО з обмеженим доступом, підлягають акредитації з питань безпеки з метою встановлення достатнього рівня захисту з урахуванням умов конфіденційності, цілісності, доступності, ідентифікації та безвідмовності. Вона проводиться національним безпековим органом, яким в Україні є Держспецзв’язку.
Акредитація з питань безпеки національних інформаційно-телекомунікаційних систем, які обробляють інформацію НАТО з обмеженим доступом, здійснюється з урахуванням рекомендацій Комітету безпеки НАТО.