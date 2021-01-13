Держспецзв'язку консультуватиме Комісію з регулювання азартних ігор щодо кібербезпеки

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації уклала меморандум з Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей про взаємодію у сфері кібербезпеки та кіберзахисту.

Про це повідомляється на сайті Держспецзв'язку, передає Укрінформ.

«Підписання меморандуму відбулося в рамках реалізації положень Закону «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» в частині забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту державних органів. Укладення меморандуму про взаємодію у сфері кібербезпеки та кіберзахисту сприятиме механізму надання консультативно-методичної та практичної допомоги з питань кіберзахисту КРАІЛ в режимі онлайн", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили в Держспецзв'язку, підписаний документ покликаний розширити спроможність Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей в галузі кіберзахисту, зокрема удосконалення інформаційного обміну щодо реалізованих та потенційних кіберзагроз, розробку і реалізацію запобіжних, організаційних та інших заходів в сфері кіберзахисту та кібербезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, 14 липня 2020 року Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор. До цього азартні ігри в Україні були заборонені протягом 11 років.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей - державний регулятор, що займається ліцензуванням та регулюванням сфери азартних ігор в Україні. Комісію було створено 23 вересня 2020-го. Це перший подібний орган в історії України, який займатиметься наглядом за легальністю грального бізнесу. За роботою комісії буде слідкувати незалежний консультативний спостерігач, якого мають визначити пізніше.