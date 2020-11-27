Держспецзв'язку проведе діагностичний аудит у комунікаційних системах «ДІЇ»

Державний центр кіберзахисту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (ДЦКЗ Держспецзв'язку) проведе діагностичний аудит в комунікаційних системах Державного підприємства «ДІЯ».

Як передає Укрінформ, це передбачає Меморандум про організацію взаємодії у сферах кібербезпеки та кіберзахисту, підписаний Держцентром кіберзахисту та ДП «ДІЯ», повідомляється на сайті Держспецзв'язку.

«Першочерговими заходами взаємодії передбачено проведення діагностичного аудиту інформаційної безпеки інформаційної інфраструктури з метою: визначення стану відповідності ISO/IEC 27001; визначення ризиків інформаційної безпеки та підготовки рекомендацій, у т.ч. в частині застосування сервісів кіберзахисту технологічної інфраструктури Державного центру кіберзахисту Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; надання допомоги у ідентифікації та оцінки критичності об’єктів інформаційної інфраструктури Державного підприємства “ДІЯ” та віднесенні їх до певної категорії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Меморандум укладено для об’єднання зусиль та досягнення спільного результату у сфері забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та реагування на ймовірні інциденти інформаційної безпеки, виявлених в комунікаційних системах Державного підприємства «ДІЯ».

Очікуваним результатом спільної діяльності стане підвищення рівня кіберзахисту інформаційної інфраструктури Державного підприємства «ДІЯ», ефективності обміну інформацією про кіберзагрози та кіберінциденти між державним підприємством «ДІЯ» та урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

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