В Україні подешевшали свинина та курятина — Держстат

З грудня 2019 року по грудень 2020 року в Україні свинина подешевшала на 2,8%, куряче філе – на 9,8%, курятина у тушках – на 5,7%; інші товари тваринного походження подорожчали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У грудні 2020 року сало в середньому по Україні продавалося по 78,95 грн за кг (на 4,1% дорожче, ніж у грудні 2019 року); яловичина – по 144,82 грн за кг (на 9,0% дорожче); ковбаса варена першого ґатунку – по 103,91 грн за кг (на 4,7% дорожче); морожена риба – по 80,97 грн за кг (на 3,4% дорожче) ; яйця – по 27,48 грн за десяток (на 30,4% дорожче).

При цьому з грудня 2019 року по грудень 2020 року подешевшали: свинина – на 2,8%, до 115,86 грн за кг; куряче філе – на 9,8%, до 91,71 грн за кг; курятина у тушках – на 5,7%, до 55,96 грн за кг.

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% за цей період зросло у ціні на 1,1% (до 25,60 грн за кг); сири м’які жирні – на 5,4% (до 111,46 грн за кг); сметана жирністю до 15% – на 2,9% (до 63,81 грн за кг); вершкове масло – на 4,4% (до 44,47 грн за 200 г).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у грудні 2020 року проти листопада 2020 року збільшилися на 0,9%; проти грудня 2019 року вони зросли на 5,0%. Загалом за 2020 рік ціни на споживчому ринку зросли на 2,7% у порівнянні з 2019 роком.