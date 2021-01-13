В Україні за рік подорожчали пиво, горілка та сигарети

З грудня 2019 року по грудень 2020 року в Україні подорожчали пиво, горілка та сигарети вітчизняного виробництва, столове вино подешевшало на 0,1%, до 66,25 грн за 0,75 л.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Державної служби статистики.

Пиво вітчизняного виробництва з грудня 2019 року по грудень 2020 року піднялось у ціні у середньому на 1,7% (до 17,49 грн за 0,5 л); горілка — на 0,4% (до 92,65 грн за 0,5 л); вина столові подешевшали на 0,1% (до 66,25 грн за 0,75 л).

Суттєво подорожчали тютюнові вироби. Сигарети з фільтром вітчизняних марок у грудні 2020 року в середньому по Україні продавалися по 43,26 грн за пачку (20 шт.), що на 21,2% дорожче, ніж роком раніше, без фільтру — по 38,73 грн за пачку (дорожче на 23,9%).

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у грудні 2020 року проти листопада 2020 року збільшилися на 0,9%; проти грудня 2019 року вони зросли на 5,0%. Загалом за 2020 рік ціни на споживчому ринку зросли на 2,7% у порівнянні із 2019 роком.