Всі овочі «борщового набору» подешевшали - Держстат

З грудня 2019 року по грудень 2020 року всі овочі "борщового набору" подешевшали на 6,3-42,9%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Всі овочі "борщового набору" з грудня 2019 року по грудень 2020 року подешевшали: картопля – на 24,9%, до 10,15 грн за кг, ріпчаста цибуля — на 42,9% (до 5,12 грн за кг); буряк — на 17,3% (до 5,39 грн за кг); капуста — на 21,5% (до 4,76 грн за кг); морква – на 6,3% (до 6,0 грн за кг).

Яблука за вказаний період подорожчали на 11,4% і у грудні 2020 року в середньому по Україні коштували 18,21 грн за кг.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у грудні 2020 року проти листопада 2020 року збільшилися на 0,9%; проти грудня 2019 року вони зросли на 5,0%. Загалом за 2020 рік ціни на споживчому ринку зросли на 2,7% порівняно з 2019 роком.