Уряд схвалив концепцію космічної програми України на 5 років

Кабінет міністрів схвалив концепцію Загальнодержавної цільової науково-технічної програми України на 2021 – 2025 роки.

Як передає кореспондент Укрінформу, відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні 13 січня.

Згідно з текстом пояснювальної записки, концепція визначає ключові проблеми науково-технічного розвитку космічної діяльності й шляхи їх розв'язання та очікувані результати.

У концепції пропонується вирішити проблеми, які виникають у вітчизняній космічній галузі шляхом запровадження сучасного механізму державного регулювання та саморегулювання, створення та забезпечення розвитку внутрішнього ринку космічних технологій, інформації та послуг, впровадження передових космічних технологій у цивільний сектор та цивільних технологій у космічну індустрію. Разом з цим, концепція визначає низку способів реалізації державних інтересів в космічній сфері. Відтак пропонується здійснювати повномасштабну співпрацю з приватним сектором економіки та стимулювати і розширювати міжнародне співробітництво. Зокрема, здійснювати спільні проєкти та розробки в рамках програми Європейського Союзу «Горизонт-Європа», в рамках співпраці з Європейським космічним агентством, NASA та іншими провідними космічними агенціями.

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Планується, що в рамках реалізації програми українці отримають доступ до найсучасніших інформаційних технологій, зокрема до систем дистанційного зондування Землі та систем координатно-часового навігаційного забезпечення. Також за рахунок використання космічної інформації буде підвищено національну безпеку у військовій, політичній, економічній, соціальній, екологічній, науково-технологічній та інформаційній сферах.

Завдяки реалізації програми працівники космічної промисловості будуть забезпечені стабільними замовленнями. Також програма сприятиме створенню 2000 нових високотехнологічних робочих місць. Разом з цим, працівники сільського і лісового господарства та інших галузей економіки отримають можливість використовувати космічні знімки, що сприятиме раціональному землекористуванню. Крім цього, в рамках програми українська молодь зможе приймати участь в реалізації міжнародних науково-освітніх космічних проєктах.

Своєчасне виконання програми позитивно вплине на розвиток науково-технічного потенціалу ракетно-космічної галузі та сприятиме зростанню міжнародного іміджу України як високотехнологічної розвиненої країни. Програма не передбачає запуск ракет-носіїв космічного призначення з території України і таким чином проєкти програми не шкодитимуть екології.

Орієнтовний обсяг фінансування для виконання програми становить приблизно 30 млрд гривень, у тому числі з державного бюджету приблизно 15 млрд гривень.

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У результаті реалізації цього розпорядження буде розроблений проєкт закону України «Про затвердження Загальнодержавної цільової наукової технічної програми України на 2021 – 2025 роки». Своїм рішенням уряд також визнав таким що втратило чинність розпорядження від 5 вересня 2018 року, яким було ухвалено концепцію загальнодержавної цільової наукової технічної програми України на 2018-2022 роки.

Фото: КМУ