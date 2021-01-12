Часткова приватизація Укргазбанку може відбутись на початку цього року

На початку 2021 року відбудеться закриття угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо входження в капітал державного "Укргазбанку".

Як передає Укрінформ, про це написала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова в колонці для NV.ua.

"На початку року можемо дочекатися угоди «довжиною у три роки». Ще наприкінці 2017 року IFC, Міністерство фінансів та Укргазбанк підписали меморандум про часткову приватизацію Укргазбанку. Закрити угоду, схоже, вдасться на початку 2021-го", - написала Рожкова.

З її слів, це знакова подія для банківського ринку України. По-перше, такі стратегічні інвестори востаннє входили у наші банки наприкінці 2015 року, коли ЄБРР став акціонером «Райффайзен Банку Аваль». По-друге, держава завдяки угоді з IFC доведе задекларований намір — зменшити свою роль у банківському секторі.

"Звісно, до зниження частки держави у банках з нинішніх 54% до 25% ще далеко. Але «лиха біда початок». На черзі — Ощадбанк, якому чимало ще треба зробити", - зазначила перший заступник голови НБУ.

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Як повідомляв Укрінформ, ще наприкінці 2017 року Мінфін, Укргазбанк та Міжнародна фінансова корпорація підписали меморандум щодо залучення інвестицій IFC та консалтингових послуг для розвитку банку і підвищення його інвестиційної привабливості. Спочатку планувалось, що Корпорація стане фінансовим співінвестором АБ "Укргазбанк" ще до кінця 2018 року. Згодом у Міністерстві фінансів заявили, що приватизація АБ «Укргазбанк» відбудеться до 2020 року.

Міжнародна фінансова корпорація – одна з п'яти інституцій Групи Світового банку. З 1992 року IFC реалізує в Україні масштабну програму технічної допомоги.