Планується входження Міжнародної фінансової корпорації в капітал Укргазбанку

Найближчим часом має бути підписана угода з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) про входження в капітал Укргазбанку.

Як передає Укрінформ, про це розповів заступник міністра фінансів Юрій Драганчук в інтерв'ю виданню «Кореспондент».

"Ми плануємо підписати угоду з IFC найближчими тижнями. Усі ключові питання вже вирішено. Ми отримали очікуване роз'яснення Антимонопольного комітету щодо визначення неналежності до державної допомоги можливого зворотного викупу Мінфіном акцій Укргазбанку, які належатимуть Міжнародній фінансовій корпорації на правах власності, у разі виникнення намірів МФК скористатися таким правом", - сказав Драганчук.

Він також повідомив, що IFC надають кредит Укргазбанку на суму 30 млн євро, який потім буде конвертований в 20% капіталу банку.

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Як повідомляв Укрінформ, в кінці жовтня міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті АБ "Укргазбанк" на рівні "В" з прогнозом "стабільний".