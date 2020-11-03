Наглядова рада Укргазбанку призначила голову правління

Наглядова рада Укргазбанку на своєму засіданні 2 листопада 2020 року одностайно ухвалила рішення щодо призначення Андрія Кравця на посаду голови Правління банку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

Наглядова рада переконана, що призначення Кравця дасть змогу забезпечити безперервне продовження успішної діяльності банку та сприятиме подальшій консолідації позицій Укргазбанку як одного з лідерів українського банківського сектору.

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Протягом останніх п'яти років Андрій Кравець обіймав посаду першого заступника голови Правління Укргазбанку та виконував обов'язки голови правління з липня цього року. Кравець продовжуватиме виконувати обов’язки голови Правління Банку до погодження його кандидатури Національним банком України.