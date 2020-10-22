Fitch підтвердив рейтинги Укргазбанку

Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило АБ «Укргазбанк" довгостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті на рівні «В» з прогнозом «стабільний».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

Рейтингові висновки міжнародного агентства Fitch Ratings такі:

Довгостроковий та короткостроковий рейтинг в іноземній та національній валютах підтверджені на рівні «B», прогноз стабільний.

Національний довгостроковий рейтинг банку підтверджений на рівні «AA (ukr)» зі стабільним прогнозом, що відображає його незмінну кредитоспроможність.

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Рейтинг підтримки підтверджено на рівні 4.

Мінімальний рейтинг підтримки підтверджено на рівні «B».

Рейтинг стійкості підтверджений на рівні «b-».

Зазначається, що рейтинг відповідає поточному суверенному кредитному рейтингу Fitch для України.