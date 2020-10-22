Fitch підтвердив рейтинги Укргазбанку
Укрінформ
Міжнародне агентство Fitch Ratings підтвердило АБ «Укргазбанк" довгостроковий рейтинг в іноземній і національній валюті на рівні «В» з прогнозом «стабільний».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.
Рейтингові висновки міжнародного агентства Fitch Ratings такі:
Довгостроковий та короткостроковий рейтинг в іноземній та національній валютах підтверджені на рівні «B», прогноз стабільний.
Національний довгостроковий рейтинг банку підтверджений на рівні «AA (ukr)» зі стабільним прогнозом, що відображає його незмінну кредитоспроможність.
Рейтинг підтримки підтверджено на рівні 4.
Мінімальний рейтинг підтримки підтверджено на рівні «B».
Рейтинг стійкості підтверджений на рівні «b-».
Зазначається, що рейтинг відповідає поточному суверенному кредитному рейтингу Fitch для України.