Одна із земель ФРН створила фонд для добудови Nord Stream 2

Парламент землі ФРН Мекленбург - Передня Померанія 7 січня схвалив створення фонду, призначеного для сприяння добудові газопроводу Nord Stream 2.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Фонд "Захист клімату і довкілля МV" займатиметься закупівлею обладнання та будматеріалів, щоб вивести з-під можливих санкцій США інших підрядників проєкту.

Як зазначається, прем'єр-міністерка Мекленбурга - Передньої Померанії Мануела Швезіґ заявила, що російський газогін має велике економічне значення для цієї федеральної землі, де розташована його берегова інфраструктура.

"Заявлена мета фонду - завершення будівництва газогону та підтримка енергетичної реформи в Німеччині, в рамках якої природний газ відіграє роль "перехідного енергоносія" в період, коли потужностей з відновлюваних джерел замало, щоб компенсувати нестачу енергопостачання за одночасної відмови від атомних і вугільних електростанцій", - ідеться в повідомленні.

Почесним головою фонду стане колишній прем'єр-міністр цієї федеральної землі, соціал-демократ Ервін Зеллерінґ. Як уточнює видання, у 2018 році він заснував громадську організацію "Німецько-російське партнерство", в якій обіймає посаду голови правління.

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Тим часом Німецький союз охорони природи та біорізноманіття і Всесвітній фонд дикої природи в Німеччині розкритикували ідею створення цього фонду. У спільній заяві, наданій DW, вони наголосили: хоча фонд офіційно повинен сприяти охороні довкілля, він "дозволить спалювати викопні види палива протягом наступних десятиліть". Крім того, на їхню думку, будівництво Nord Stream 2 зруйнує "чутливі екосистеми Балтійського моря, які й без того перебувають в жалюгідному стані".

Як повідомлялося, у федеральному уряді Німеччини заявили, що не мають відношення до ініціативи землі Мекленбург - Передня Померанія, спрямованої на порятунок Nord Stream 2.

"Ми взяли до уваги повідомлення (про створення фонду). Йдеться про ініціативу землі Мекленбург - Передня Померанія. Ми не маємо наміру це коментувати", - зазначила речниця федерального уряду ФРН Ульріке Деммер.

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Вона підкреслила, що йдеться про економічний проєкт, принципове ставлення федерального уряду до якого, а також до екстратериторіальних санкцій, спрямованих проти німецьких і європейських бізнесменів, не змінилося.

Днями норвезька компанія відмовилась сертифікувати газогін через загрозу американських санкцій.