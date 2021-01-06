Берлін відмежувався від ініціативи німецької землі врятувати Nord Stream 2

Федеральний уряд не має відношення до ініціативи німецької землі Мекленбург-Передня Померанія, спрямованої на врятування Nord Stream 2, але продовжує вважати проєкт економічним.

Про це сказала речниця федерального уряду ФРН Ульріке Деммер на брифінгу 6 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми взяли до уваги повідомлення (про створення фонду). Йдеться про ініціативу землі Мекленбург-Передня Померанія. Ми не маємо наміру це коментувати», - зазначила вона.

Деммер підкреслила, що йдеться про економічний проєкт, принципове ставлення федерального уряду до якого, а також до екстратериторіальних санкцій, спрямованих проти німецьких і європейський бізнесменів, не змінилось.

Влада Мекленбургу-Передньої Померанії, згідно з повідомленнями, хоче довести до кінця будівництво трубопроводу Nord Stream 2 за допомогою створення власного фонду, задумка в тому, що він сам купуватиме важливі будівельні матеріали та товари та надаватиме їх компаніям, що беруть участь у добудові трубопроводу, а компанії таким чином, мовляв, будуть юридично захищені від американських санкцій. Утім, багато хто сумнівається, що така стратегія спрацює.

Рішення про започаткування фонду має бути ухвалене в середу на спеціальному засіданні уряду. Вже в четвер його має розглянути місцевий парламент, ландтаг, на спеціальному засіданні.

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За даними концерну, будівництво ділянки лінії довжиною 2,6 кілометра на німецькій території завершено, але залишається ще ділянка в данських територіальних водах.

Днями норвезька компанія відмовилась сертифікувати газогін через загрозу американських санкцій.