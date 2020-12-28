У водах Німеччини завершили укладання труб для Nord Stream 2

В особливій економічній зоні Німеччини завершено укладання труб газопроводу Nord Stream 2 на ділянці завдовжки 2,6 кілометра.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW з посиланням на dpa.

"Укладання труб завершено на ділянці протяжністю 2,6 кілометра в особливій економічній зоні ФРН, повідомив оператор проєкту Nord Stream 2 AG в понеділок, 28 грудня", - йдеться в повідомленні.

У середині січня оператор планує приступити до робіт у водах Данії.

Зазначається, що російське судно-трубоукладач "Академік Черський" прибуло з Находки в німецький порт Мукран ще в травні 2020-го, але влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм, пояснивши це нерестом тріски.

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Як повідомлялося, газопровід з Росії до Німеччини, довжина якого перевищує 1200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво Nord Stream 2 було припинено. Зараз очікуються нові санкції. Втім, РФ відновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

Адміністрація Трампа готує пакет санкцій проти Nord Stream 2, введення яких передбачено в затвердженому нещодавно Конгресом законопроєкті про фінансування оборонних потреб США.

Очікується, що нова хвиля обмежень буде введена адміністрацією Трампа, термін повноважень якої минає 20 січня, і відповідатиме вимогам закону про оборонний бюджет, ухваленому нещодавно Конгресом.