Тариф на доставку газу зросте в середньому на 44%

Тарифи для 43-х компаній оприлюднені на сайті НКРЕКП, передає Укрінформ.

Для прикладу, тариф для АТ "Київгаз" зріс на 11% - з 28 до 31 коп. за 1 кубометр за місяць.

А для АТ "Київоблгаз" - на 79%, з 81 коп. до 1,45 грн за 1 кубометр за місяць.

З тарифами для інших компаній можна ознайомитися на сайті НКРЕКП.

Фактичний тариф на замовлену потужність розраховується з урахуванням факту споживання минулого газового року та фактично замовленої потужності на 2021 рік.

Зміни тарифів відбувалися під час засідань НКРЕКП від 16 грудня та від 30 грудня.