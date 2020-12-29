Виторг п'яти провідних лабораторій зріс більш як удвічі - податкова

За 9 місяців цього року сума виторгів п'яти провідних лабораторій збільшилась на 115% - до 595 млн грн. Середня сума чека зросла до 900 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби.

Зазначається, що ДПС проаналізувала діяльність суб'єктів господарювання, що надають послуги лабораторій на території України, та виявила суттєве збільшення виторгів і, відповідно, отриманого доходу.

"Так, за 9 місяців 2020 року порівняно з аналогічним періодом минулого року сума виторгів ТОП-5 лабораторій збільшилась на 115% (9 місяців 2019 року – 276 млн грн, 9 місяців 2020 року – 595 млн гривень), а середня сума одного чека становила 900 гривень. Задекларовані доходи збільшились на 10% (9 місяців 2019 року –2 млрд грн, 9 місяців 2020 року – 2,3 млрд гривень)", - ідеться в повідомленні.

При цьому деякі лабораторії допустили зменшення сум задекларованих податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств. Тому після завершення карантину щодо цих суб’єктів господарювання "будуть організовані контрольно-перевірочні заходи".

Інших деталей у пресслужбі не навели.

У ДПС нагадали, що у зв'язку із запровадженням на всій території України мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок на період із 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, проведення фактичних перевірок лабораторій законодавчо обмежено.