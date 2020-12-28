Податкова перевиконала річний план надходжень на 60 мільярдів – Прем’єр

Податкові органи у 2020 році забезпечили на 60 млрд грн більше надходжень до бюджету, ніж було заплановано.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на позачерговому засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Бюджет 2020 року по доходах отримав більше, ніж було заплановано, і це при тому, що коли наш уряд прийшов у березні, то відставання по дохідній частині було майже 40 млрд грн… Отже, податкові органи зібрали на 60 млрд грн більше, ніж було заплановано",- сказав Шмигаль.

Збільшення доходів бюджету, на думку Прем’єр-міністра, стало можливим завдяки тому, що вперше держава почала ефективно боротись з різними схемами та "скрутками".

Він також зазначив, що цього року приватизація принесла бюджету 2,5 млрд грн.

"Це більше, ніж надходження 2018 та 2019 років разом узяті",- сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, річний розпис по платежах, закріплених за ДПС на цей рік, становить 458,3 млрд грн.