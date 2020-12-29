Укрзалізниця отримала 102 мільйони на компенсації за обмежену діяльність у січні

АТ "Укрзалізниця" отримала 102 мільйони гривень на компенсації співробітникам, діяльність яких буде обмежена внаслідок посилення карантину у січні 2021 року.

Про це повідомив голова правління Укрзалізниці Володимир Жмак у Телеграмі.

"Укрзалізниця отримала 102 млн грн, виділених державою для компенсації співробітникам підприємств, діяльність яких буде обмежена внаслідок введення протиепідемічних заходів у січні 2021 року", - написав Жмак.

Він додав, що вже до кінця року близько 30 тисяч залізничників отримають таку допомогу, її розмір визначатиметься пропорційно робочого часу працівника, скороченого внаслідок обмежувальних заходів.

Жмак також висловив вдячність державі за підтримку.

Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав закон про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання, який передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, котрі втратили частину зарплатні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам - підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу.

10 грудня Кабінет Міністрів затвердив Порядок надання одноразової компенсації підприємцям, які призупинять свою діяльність через карантинні заходи.

14 грудня розпочалася реєстрація на порталі та в додатку "Дія" людей, які звертаються по одноразову матеріальну допомогу від держави на період дії посилених карантинних обмежень.

Заявку можна подати на порталі “Дія” в особистому кабінеті або через додаток, обравши розділ "Послуги". Після перевірки даних гроші автоматично будуть зараховані на особистий гривневий рахунок.

Згодом Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити до 31 грудня реєстрацію на порталі та в додатку «Дія» людей, які звертаються за одноразовою матеріальною допомогою від держави у сумі 8 тис. гривень.