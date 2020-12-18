Укрзалізниця у 2021-му зменшить протяжність ділянок із обмеженням швидкості

Укрзалізниця зменшить протяжність ділянок колії з обмеженням швидкості руху поїздів на початку наступного року.

Про це заявив в.о. члена правління, директор з інфраструктури компанії Роман Чернецький під час інтенсиву «Залізниця 2020-2021: підсумки та прогнози», повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт УЗ.

«Незважаючи на те, що 2020 рік з об’єктивних та суб’єктивних причин став провальним за кількістю проведених ремонтів та модернізації колії, залізничникам вдалося зменшити протяжність колії, де діють обмеження швидкості. Якщо на початку 2020 року ці ділянки мали загальну протяжність 850 км, то на початок наступного року вони становитимуть 750 км», — сказав Черніцький.

Окрім того, за його словами, попри те, що понад 9 тис. км колії вчасно не були відремонтовані різними видами ремонту або модернізовані, Укрзалізниці вдається зберегти кількість ділянок, де поїзди курсують зі швидкостями 140-160 км.

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Представник Укрзалізниці також звернув увагу на нещодавнє відкриття центру диспетчеризації в Харкові, що у подальшому сприятиме поліпшенню руху поїздів. «Мова про застосування сучасних технологій, коли використовуються одні з найсучасніших пунктів диспетчеризації. Наразі відкрили перший, яким об’єднали керування рухом поїздів Південної та Донецької залізниць. Наступного року плануємо до цього центру приєднати Придніпровську залізницю. У результаті залишиться всього два центри керування рухом: у Харкові та в Києві», - сказав він.

Як повідомлялося, в УЗ розраховують на те, що наступний рік стане рекордним для Укрзалізниці за обсягами капітальних інвестицій. Зокрема, на оновлення інфраструктури передбачається спрямувати 9,4 млрд грн.