Міненерго має до 25 січня 2021 року подати уряду оновлений баланс ПЕК – Шмигаль

Міністерство енергетики отримало доручення до 25 січня 2021 року подати на розгляд уряду оновлений паливно-енергетичний баланс.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на позачерговому засіданні уряду заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Читайте також: АМКУ та Міненерго перевірять ціни у платіжках за газ

"До 25 січня 2021 року Міністерство енергетики має подати на розгляд уряду та РНБО оновлений паливно-енергетичний баланс України. Оновлення балансу має показати усім українцям, що уряд розуміє проблеми галузі і шукає компроміс між соціальною складовою та інтересами бізнесу", - сказав Шмигаль.