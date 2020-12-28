АМКУ та Міненерго перевірять ціни у платіжках за газ
Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Є кілька доручень для т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка: разом з АМКУ перевірити обґрунтованість цін на газ. Необхідно провести аудит формування тарифів, а також зниження цих складових тарифу, які є несправедливими і невиправданими з точки зору ринку: тариф на транспортування газу, газові коефіцієнти", - зазначив Шмигаль.
Прем'єр-міністр розповів, що наразі серед постачальників газу найнижчу ціну пропонує державний "Нафтогаз".
«Це ціни, які нижчі, ніж були у попередні роки. Нещодавно я особисто подав заявку на зміну постачальника газу. Зробив це онлайн. Економія для мого домогосподарства становитиме близько 30%", - відзначив Шмигаль.
Він нагадав, що ринок газу для населення відкрився 1 серпня.
«Закликаю громадян обрати найкращого постачальника газу і не переплачувати тим, хто ще намагається спекулятивно заробити", - відзначив Шмигаль.