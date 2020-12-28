АМКУ та Міненерго перевірять ціни у платіжках за газ

Міністерство енергетики та Антимонопольний комітет України (АМКУ) отримали доручення уряду перевірити обґрунтованість цін на газ приватних газзбутів.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Є кілька доручень для т.в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка: разом з АМКУ перевірити обґрунтованість цін на газ. Необхідно провести аудит формування тарифів, а також зниження цих складових тарифу, які є несправедливими і невиправданими з точки зору ринку: тариф на транспортування газу, газові коефіцієнти", - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр розповів, що наразі серед постачальників газу найнижчу ціну пропонує державний "Нафтогаз".

«Це ціни, які нижчі, ніж були у попередні роки. Нещодавно я особисто подав заявку на зміну постачальника газу. Зробив це онлайн. Економія для мого домогосподарства становитиме близько 30%", - відзначив Шмигаль.

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Він нагадав, що ринок газу для населення відкрився 1 серпня.

«Закликаю громадян обрати найкращого постачальника газу і не переплачувати тим, хто ще намагається спекулятивно заробити", - відзначив Шмигаль.