Нафтогаз підвищив ціну на газ для населення

Нафтогаз України заявив, що ціна на газ для побутових споживачів із січня 2021 року зросте на 14%.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії Нафтогаз України, передає Укрінформ.

У січні, за тарифом «Місячний», кубічний метр газу коштуватиме 7,22 гривні без вартості доставки, що на 14% вище в порівнянні з груднем 2020 року. Наразі вартість газу за куб. м складає 6,33 грн.

Зміни тарифу в компанії пояснюють «сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо». Втім у компанії нагадують, що така ціна у січні «традиційно лишається нижчою за середньоринкову».

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Нагадаємо: 27 жовтня Нафтогаз встановив листопадову ціну на газ для населення за тарифом "Місячний" на рівні 6,33 грн за куб. м, що на 34% більше, ніж у жовтні (4,7 грн/куб.)

Раніше повідомлялося, що Нафтогаз підвищив ціни на газ для теплоенерго. Ціни на газ для виробників тепла в грудні збільшилися на 13,5% і склали 6 103,10 грн за тисячу кубометрів.