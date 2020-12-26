Нафтогаз підвищив ціну на газ для населення

Нафтогаз підвищив ціну на газ для населення

Укрінформ
Нафтогаз України заявив, що ціна на газ для побутових споживачів із січня 2021 року зросте на 14%.

Про це повідомляє офіційний сайт компанії Нафтогаз України, передає Укрінформ.

У січні, за тарифом «Місячний», кубічний метр газу коштуватиме 7,22 гривні без вартості доставки, що на 14% вище в порівнянні з груднем 2020 року. Наразі вартість газу за куб. м складає 6,33 грн.

Зміни тарифу в компанії пояснюють «сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо». Втім у компанії нагадують, що така ціна у січні «традиційно лишається нижчою за середньоринкову».

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Нагадаємо: 27 жовтня Нафтогаз встановив листопадову ціну на газ для населення за тарифом "Місячний" на рівні 6,33 грн за куб. м, що на 34% більше, ніж у жовтні (4,7 грн/куб.)

Раніше повідомлялося, що Нафтогаз підвищив ціни на газ для теплоенерго. Ціни на газ для виробників тепла в грудні збільшилися на 13,5% і склали 6 103,10 грн за тисячу кубометрів.

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