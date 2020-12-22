Для виробників тепла у грудні подорожчав газ

У грудні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ у рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становить 6103,1 грн за 1 тис. кубометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Нафтогазу.

Місяць тому компанія поінформувала, що у листопаді оптова ціна на природний газ за ПСО для виробників теплової енергії становила 5375,37 грн за 1 тис. кубометрів.

У Нафтогазі нагадали, що ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 року №867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах.

За даними НАК, середня ціна газу за ПСО у 2020 році становила 3813,1 грн за 1 тис. кубометрів, що на 28% нижче, ніж середня ціна газу за ПСО у 2019 році.

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Нафтогаз до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу та уклали відповідні договори на постачання.