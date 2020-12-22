Міненерго компенсувало Нафтогазу кошти за постачання газу у рамках ПСО

НАК "Нафтогаз України" отримав від Міністерства енергетики компенсацію за постачання імпортованого газу протягом 2015-2019 років у рамках режиму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу.

Про це повідомляє НАК "Нафтогаз України", передає Укрінформ.

"Міністерство енергетики України сплатило НАК «Нафтогаз України» компенсацію за постачання імпортованого газу протягом 2015-2019 років у рамках режиму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу. Протягом цього періоду Нафтогаз продавав газ за регульованою ціною, нижчою за ринкову, для потреб населення, бюджетних та релігійних організацій. Загалом така компенсація склала 32,2 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

А Нафтогаз сплатив ПАТ «Укрнафта» кошти за газ 2006 року видобутку, в тому числі, 12,6 млрд грн у рамках врегулювання, передбаченого законами України 1005-ІХ та 1006-ІХ, та здійснила попередній платіж у розмірі 23,5 млрд грн за газ майбутнього видобутку, що буде поставлений у наступні кілька років. Фактичні поставки газу також означатимуть оподатковуваний прибуток для Укрнафти в цей період

Укрнафта, в свою чергу, здійснила низку податкових платежів до державного бюджету: 3,3 млрд грн податку на прибуток; 3,9 млрд грн ПДВ з суми передплати за газ та 28,9 млрд грн — за прострочені податкові зобов’язання, включно із штрафами та пенею.

"Загальна сума додаткових коштів, сплачених до державного бюджету, склала 10,3 млрд грн", - зазначили у Нафтогазі.

Як повідомлялося, 17 листопада Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету 2020 року, які уможливили таку компенсацію. Зміни, разом з відповідними рішеннями Кабінету Міністрів України, зробили можливим сплату поточних та прострочених податкових зобов'язань.