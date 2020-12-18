Прем'єр закликає українців купувати газ у Нафтогазу

Ціна на газ у державної національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" для населення суттєво нижча, ніж у приватних постачальників, заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль і закликає українців купувати газ саме у Нафтогазу.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Із цього року ціни на газ увійшли в ринкову площину. Кожен споживач в Україні має право обирати. Ціна НАК "Нафтогаз України" на 2 тис. (грн за 1 тис. кубометрів - ред.) менша", - сказав Шмигаль.

Він закликав населення аналізувати ціни на газ та укладати контракти з державною компанією, у якої ціни на газ значно нижчі, ніж у комерційних.

Як повідомляв Укрінформ, із 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу для населення. Це означає, що відтепер українці самі можуть вільно змінювати газового постачальника.

Станом на вересень Нафтогаз продавав газ лише 2% населення, однак заявляв про 150-200 заявок на день від клієнтів, які хочуть купувати газ у газопостачальної компанії НАК.