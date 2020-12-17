Україна готова закачувати технічний газ у сховища – оголосили шість аукціонів
Про це повідомляє пресслужба Укртрансгазу, передає Укрінформ.
Укртрансгаз оголосив шість аукціонів на закупівлю 122 млн куб. м природного газу. Таким чином компанія планує забезпечити потреби у природному газі для виробничо-технологічних витрат ПСГ.
Загальна очікувана сума закупівлі – 782,1 млн грн (без ПДВ).
Аукціони вже анонсовано у системі електронних закупівель Prozorro. Кінцеві строки подання тендерних пропозицій по відповідних процедурах визначено 22, 24 та 28 грудня поточного року. Відповідно, дати початку аукціонів - 27 та 29 січня, 02 лютого 2021 року.
Початкова ціна закупівлі кожного лоту 130, 35 млн грн.
Укртрансгаз проводить ще одну процедуру по закупівлі природного газу для забезпечення потреб структурних підрозділів товариства в обсязі 3,87 млн куб. м природного газу. Прийом заявок завершено 14 грудня 2020 року. Наразі продовжується етап кваліфікації учасників, що надали свої пропозиції. Проведення аукціону відбудеться 19 січня 2021 року.
Укртрансгаз є оператором українських газосховищ та входить до НАК "Нафтогаз України".