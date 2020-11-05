Україна накопичила до зими рекордні за 10 років обсяги газу
Як передає Укрінформ, про це пише НАК "Нафтогаз України" у Фейсбуці.
"Оператор газосховищ України успішно завершив сезон закачування та розпочав сезон відбору. В українських ПСГ накопичено 28,3 млрд куб. м газу – це абсолютний рекорд за останні 10 років", - йдеться у повідомленні.
Не весь газ, закачаний у сховища, належить українським компаніям: цього року, порівняно з 2019 роком, іноземні трейдери зберігають у режимі "Митний склад" у 4 рази більше газу.
"Високі запаси газу сприяють стабілізації ринку газу та дають можливість безперебійно пройти опалювальний сезон навіть за холодної зими не тільки в Україні, а й в Європі", - наголосили у Нафтогазі.
Як повідомляв Укрінформ, запасів газу в українських підземних сховищах достатньо, щоб забезпечити надійну роботу ГТС та газопостачання всіх українських споживачів цієї зими.