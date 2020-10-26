У Нафтогазі кажуть готуватися до подальшого підвищення цін на газ

Поступово розпочинається опалювальний сезон, а з ним зростає попит на газ.

Це призвело до зростання цін на європейських хабах, які, за розпорядженням уряду, використовуютьс я для розрахунку ціни газу для виробників тепла, повідомляє Нафтогаз у Фейсбуці.

Буквально за місяць ціна газу в Європі зросла на 26%, а отже — довелось переглянути ціну газу для українських виробників тепла на жовтень, йдеться у повідомленні.

«Ціна газу для виробників тепла розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, з урахуванням змін котирувань (цін) на європейських газових хабах. Завдяки значним запасам у підземних сховищах газу в Україні, ціна газу для виробників тепла у жовтні зросла порівняно з минулим місяцем на 24% (4318,99 грн за тис. кубометрів у вересні - ред.)», - відзначили у пресслужбі НАК.

Як повідомлялося, Нафтогаз до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. №867 (із змінами та доповненнями), та уклали відповідні договори постачання природного газу.

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Прогнози вказують, що у листопаді-грудні варто очікувати подальшого подорожчання газу. Але значні запаси у підземних сховищах України та Європи утримають ціни від стрімкого зростання, зазначили у Нафтогазі.