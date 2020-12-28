Прибуток НБУ буде у 1,5 раза менший, ніж прописано у держбюджеті – Шевченко

Доходи Національного банку за 2020 рік перевищать видатки лише на 21,6 млрд грн, а не на 33 млрд грн, як прописано у держбюджеті на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю Економічній правді.

"В нас є коментарі щодо закону ("Про державний бюджет України на 2021 рік", – ред.)… По-перше, це розрахунок перевищення доходів Національного банку над видатками. Згідно з прогнозом Національного банку, ця сума буде (за підсумками 2020 року – ред.) на рівні 21,6 мільярдів гривень. В законі стоїть 33",- сказав Шевченко.

За його словами, прогноз НБУ максимально наближений до реальності. Він ще може бути відкоригований за рахунок останніх днів року. Крім того, нагадав голова НБУ, його ще треба буде підтвердити висновком незалежного аудитора і після цього перерахувати до державного бюджету. Але у будь-якому випадку, впевнений Шевченко, ця сума не буде в півтора рази більшою.

Також в бюджеті на наступний рік НБУ бачить ризик ефекту так званого фіскального витіснення.

«Обсяги запозичень, які закладено в закон, тільки на внутрішньому ринку – 497 мільярдів гривень… Загальна ліквідність банківської системи, в залежності від дня, становить 160-170 мільярдів. Щоб запозичити таку величезну суму, треба сподіватись на те, що всі борги, які держава має повернути в 2021 році на внутрішньому ринку, будуть перекладені в нові – так званий "роловер"", - зауважив Шевченко.

Втім, з точки зору голови НБУ, припущення, що всі 100% боргів знову вкладуть в ОВДП, досить оптимістичне.

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Як повідомляв Укрінформ, держбюджет на 2021 рік передбачає, що Національний банк в наступному році має перерахувати до держбюджету 33 млрд грн прибутку за 2020 рік. 1 квітня 2020 року НБУ перерахував до держбюджету 42,7 млрд грн – усю суму частини прибутку до розподілу, що визначена для перерахування до держбюджету за результатами 2019 року.