Нацбанк хоче скасувати податок на доходи з депозитів

Національний банк виступає за скасування податку на доходи з депозитів.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Українській правді сказав голова Національного банку Кирило Шевченко.

«Ми цього року виходили з ініціативою на уряд, щоб відмінити податок на доходи з депозитів. За всю історію незалежності України такого податку не було. Він був введений в 2014 році, коли ситуація з надходженнями була просто жахливою. Сьогодні цього вже немає, є досить стала дохідна база, і ми вважаємо, що можна відмінити цей податок», - заявив Шевчнко

Він нагадав, що податок на доходи з депозитів має дві складових – це 18% ПДФО і 1,5% військового збору; про скасування військового збору не йдеться - "доки йде війна, його треба лишати".

«А от прибрати 18% ПДФО, зважаючи на те, що депозитні ставки і так низькі, ми пропонували Міністерству фінансів і уряду в законі про бюджет. Це не було враховано. Наступного року ми будемо продовжувати роботу в цьому напрямку», - сказав голова НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, податок на відсотки за депозитами діє в Україні з 2014 року: тоді було встановлено податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) на «отримання пасивних доходів» у розмірі 15%. У 2015 році ставка ПДФО на відсотки за депозитом зросла з 15% до 20%. Також введено новий вид податку — військовий збір у 1,5%.

Із 2016 року і донині ставка податку на відсотки за депозитом становить 18%, також сплачується військовий збір в розмірі 1,5%. Тобто сумарно вкладник платить до бюджету 19,5% доходу за депозитом.