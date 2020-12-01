В Україні триває зниження ставок за депозитами – Данилишин

Станом на кінець листопада середньозважена вартість строкових депозитів у гривні знизилася на 4,3%, в іноземній валюті – на 1,7%.

Як передає Укрінформ, про це написав голова ради Національного банку Богдан Данилишин у Фейсбуці.

«Середньозважена вартість строкових депозитів за даними статистичної звітності банків України на 27.11.2020 знизилася: у гривні – до 4,3%, в іноземній валюті – до 1,7%. Зокрема, вартість гривневих депозитів, залучених від домогосподарств, для банків становила 8,8% та перебувала на однознаковому рівні з серпня 2020 року»,- написав Данилишин.

З його слів, середньозважена ставка за гривневими кредитами банків становила – 10,3%, у тому числі, за кредитами підприємствам – 8,1% (короткострокові – 7,7%, довгострокові – 12,8%), фізичним особам – 31,9%, та відображала головним чином вартість кредитних ризиків для банків, які зросли у період коронакризи.

Загалом, ліквідність банківського сектору, за даними Данилишина, залишається високою – на рівні близько 170 млрд грн. Зокрема, минулого тижня Національним банком було проведено тендер з підтримки ліквідності банків за результатами якого банкам було надано 5,8 млрд грн рефінансування строком на 84 дні за ставкою 6%. Заборгованість платоспроможних банків за кредитами рефінансування збільшилася до 45,5 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 листопада 2020 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб становила 575,06 млрд грн, що на 7,67 млрд грн більше, ніж на 1 жовтня 2020 року.