Україна планує вийти ще з однієї угоди СНД

Кабінет Міністрів затвердив законопроєкт про вихід України з угоди щодо співробітництва держав ― учасниць СНД у галузі захисту прав споживачів.

Як передає Укрінформ, про це представник уряду у Верховній Раді, народний депутат від «Слуги народу» Василь Мокан написав у Телеграмі.

«Уряд продовжує системну роботу щодо виходу України з договорів СНД. Так, на сьогоднішньому засіданні Кабмін підтримав проєкт закону «Про вихід з Угоди про основні напрями співробітництва держав ― учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі захисту прав споживачів» та проєкт відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України», - написав він.

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Мокан додав, що документом пропонується вийти з Угоди про основні напрями співробітництва держав ― учасниць Співдружності Незалежних Держав в галузі захисту прав споживачів від 25 січня 2000-го року, підписаної на засіданні Ради глав урядів держав-учасниць СНД та ратифікованого Законом України від 7 березня 2002-го року №3102-ІІІ.

Крім того, депутат зауважив, що вихід із зазначеної Угоди сприятиме захисту національних економічних інтересів, незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.