Нафта дешевшає через зростання запасів у США

Ціни на нафту продовжують знижуватися в середу, 23 грудня, на фоні даних Американського інституту нафти (API) про зростання запасів у США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість лютневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $49,28 за барель, що на $0,80 (1,60%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на лютий на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX знизилася на $0,77 (1,64%) - до $46,25 за барель. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $50,08 і $47,02 відповідно.

Запаси сирої нафти в США зросли за підсумками минулого тижня на 2,7 млн ​​бар. при прогнозному зниженні на 3,2 млн бар. Про це свідчать дані Американського інституту нафти (API).

Запаси дистилятів, які включають дизпаливо, топковий мазут і авіагас, зросли на 1 млн бар. при прогнозному зниженні на 904 тис. бар. Однак запаси бензину скоротилися на 224 тис. бар. проти очікуваного зростання на 1,2 млн барелів.

Ціни на нафту знизилися ще більше після того, як Трамп пригрозив не підписувати законопроект про допомогу від коронавірусу вартістю $ 892 млрд. Він заявив, що хоче, щоб конгрес збільшив суму стимулюючих виплат, схвалених законодавцями на початку тижня.

Кількість випадків COVID-19 у США продовжує зростати. Всього за шість днів було зареєстровано більше нових випадків інфікування коронавірусом, і американців знову попередили, щоб вони уникали поїздок на Різдво. Це ще більше знизило попит на паливо в країні.

«Якщо США повернуться на край прірви через коронавірус COVID-19, це може стати причиною зниження цін на нафту як мінімум ще на 4-8 тижнів. Причому ціни можуть впасти ще більше», - зазначив головний ринковий стратег Axi Стівен Іннес.

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Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 49,44 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 49,82 долара за барель, що на 20 центів нижче за рівень закриття торгів ($50,08).