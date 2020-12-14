З усіх видів пального за рік подорожчав лише скраплений газ

З листопада 2019 року по листопад 2020 року подешевшали всі види моторного пального, крім скрапленого газу, який виріс в ціні на 9,8%, до 12,81 грн за 1 л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У листопаді 2020 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 23,12 грн за 1 л (на 15,9% менше, ніж у листопаді 2019 року); бензину А-95 – 24,27 грн за 1 л (на 15,2% менше); дизельного пального – 23,33 грн за 1 л (на 16,3% менше). Скраплений газ із листопада 2019 року по листопад 2020 року подорожчав на 9,8%, до 12,81 грн за 1 л.

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Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у листопаді 2020 року проти жовтня 2020 року збільшилися на 1,3%; проти грудня 2019 року вони зросли на 4,1%, проти листопада 2019 року – на 3,8%. Загалом за січень-листопад 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.