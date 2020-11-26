Світові ціни на нафту пішли вниз після стрімкого зростання

Ціни на нафту перейшли до зниження у четвер, 26 листопада, після досягнення семимісячного максимуму упродовж нинішнього тижня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство Reuters.

Зростання цін було спричинене оптимізмом щодо того, що поява вакцини проти хвороби COVID-19 відновить світовий попит на пальне.

Упродовж тижня ф'ючерси на нафту марки Brent виросли майже до 50 доларів за барель після того, як три великі фармацевтичні компанії оголосили про прогрес у розробці вакцин, випуск яких може розпочатися до кінця року.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на січень знизилися на 1,77%, до 47,75 доларів за барель до 15:20 за київським часом, а ціни на нафту марки WTI впали на 1,75%, до 44,91 доларів.

Попри те, що попит на паливо впав під час другої хвилі пандемії COVID-19, надзвичайна ситуація призвела до меншого, ніж очікувалося, падіння попиту на пальне серед європейських країн, згідно з даними Rystad Energy.

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«Обмеження, які наразі запроваджуються в країнах Європи - якби їх дотримувались повною мірою - мали призвести до зниження активності на 20–30%. Натомість, як показують наші вимірювання в реальному часі, ми спостерігаємо падіння лише приблизно на 12% », - зазначили у компанії Rystad Energy.

Інвестори також чекають зустрічі країн ОПЕК наступного тижня, підсумки якої, ймовірно, вплинуть на поточний баланс.

Як повідомляв Укрінформ, американський інститут нафти (API) заявив у вівторок, що запаси нафти в США зросли на 3,8 мільйона барелів за тиждень, що завершився 20 листопада, до приблизно 490 млн бар. Запаси бензину збільшилися на 1,3 млн барелів, дистилятів - скоротилися на 1,8 млн бар.

ОПЕК+ на засіданні наступного тижня, як очікується, прийме рішення про продовження поточних умов угоди про скорочення видобутку нафти на перший квартал 2021 року через слабкий попит.

Фото: Bloomberg