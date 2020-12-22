ФОПи і наймані працівники отримають 2,2 мільярда «карантинних» - Opendatabot

Понад 280 тис. заявок на отримання компенсацій у зв'язку із запровадженням в Україні з 8 по 24 січня 2021 року локдауну вже зареєстровано у додатку "ДІЯ".

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті платформ відкритих даних Опендатабот.

Заявки на допомогу через додаток "ДІЯ" подали 168 812 фізичних осіб – підприємців (ФОП) та 111 534 робітників на загальну суму 2,2 млрд грн. Згідно з даними "ДІЇ", 98,8% заявок вже передано до Пенсійного фонду.

Найбільше заявок подали підприємці та працівники Київської (34 834 заявки), Дніпропетровської (22 033 заявки), Харківської (19 159 заявок) та Львівської областей (18 321 заявка). Найбільша кількість заявок на підтримку від держави надійшла від ФОПів, що займаються роздрібною торгівлею (140 649 заявок). Також по допомогу зверталися заклади громадського харчування (12 638 заявок), підприємці, що займаються ремонтом обладнання та техніки (5 887 заявок), а також організатори відпочинку, фітнес-клуби та ФОПи у сфері культури.

Як повідомляв Укрінформ, реєстрація в "ДІЇ" заявок на отримання допомоги розпочалася 14 грудня. Як планують в Мінекономіки, державною допомогою будуть охоплені близько 1,7 млн підприємців. На зазначені цілі у Фонді боротьби з COVID-19 буде виділено 12 млрд грн.

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По 8 тис. грн одноразової державної допомоги отримають ФОПи, які справно платили податки, ЄСВ, а їх основний вид діяльності підпав під список заборон і обмежень на період карантину, а отже, вони втратили прибуток повністю або частково. Також, передбачається, що значна частина коштів в рамках держдопомоги буде виплачена найманим працівникам, які втратили зарплати внаслідок запровадження карантину.

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Також держава спише окремі борги зі сплати податків, компенсує витрати по сплаті ЄСВ. Це передбачають прийняті 4 грудня Верховної Радою закони "Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", "Про внесення змін до статті 28 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Президент Володимир Зеленський підписав ці документи 7 грудня.

Фото: Нацбанк