ФОПи знову протестують у центрі Києва

Приватні підприємці з різних міст України знову проводять у Києві акцію протесту «SaveФОП», вимагаючи дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 24 січня.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, кілька сотень мітингарів пройшли від Верховної Ради до Офісу Президента, а далі планують вирушити до Палацу "Україна", де ввечері о 19:00 запланований концерт "Вечірнього кварталу".

Учасники акції вимагають дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 24 січня, не обмежувати їх право на працю, а також закликають створити комісію за участю представників «SaveФоп», щоб влада радилася з ними про рішення, які стосуються підприємців.

Раніше підприємці провели мітинг на Майдані Незалежності. Вони заявили, що їх акція протесту є безстроковою і називається «податковим майданом».

Майже на всьому шляху пересування мітингарів стоять правоохоронці. Поліція посилила охорону в урядовому кварталі.

Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня ФОПи також провели акцію у центрі Києва. На Майдані Незалежності мітингарі хотіли поставити намети. Однак між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички, був застосований сльозогінний газ.

9 грудня уряд ухвалив рішення запровадити жорсткий локдаун з 8 по 24 січня 2021 року. Серед іншого в цей період буде заборонена робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс і на доставку, робота ТРЦ, окрім продажу товарів першої необхідності. Заборонено приймати відвідувачів в закладах розважальної діяльності, а також не дозволяється робота закладів культури (театри, кінотеатри, виставки), фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних. Салони краси можуть працювати винятково за попереднім записом та без очікування відвідувачів усередині.

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Громадський транспорт продовжить роботу. Працюватимуть готелі, банки, продуктові, аптеки, поштові оператори.

Фото: SaveФоп/ФБ