ФОПи знову протестують у центрі Києва
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, кілька сотень мітингарів пройшли від Верховної Ради до Офісу Президента, а далі планують вирушити до Палацу "Україна", де ввечері о 19:00 запланований концерт "Вечірнього кварталу".
Учасники акції вимагають дозволити ФОПам працювати під час локдауну з 8 по 24 січня, не обмежувати їх право на працю, а також закликають створити комісію за участю представників «SaveФоп», щоб влада радилася з ними про рішення, які стосуються підприємців.
Раніше підприємці провели мітинг на Майдані Незалежності. Вони заявили, що їх акція протесту є безстроковою і називається «податковим майданом».
Майже на всьому шляху пересування мітингарів стоять правоохоронці. Поліція посилила охорону в урядовому кварталі.
Як повідомляв Укрінформ, 15 грудня ФОПи також провели акцію у центрі Києва. На Майдані Незалежності мітингарі хотіли поставити намети. Однак між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички, був застосований сльозогінний газ.
9 грудня уряд ухвалив рішення запровадити жорсткий локдаун з 8 по 24 січня 2021 року. Серед іншого в цей період буде заборонена робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс і на доставку, робота ТРЦ, окрім продажу товарів першої необхідності. Заборонено приймати відвідувачів в закладах розважальної діяльності, а також не дозволяється робота закладів культури (театри, кінотеатри, виставки), фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних. Салони краси можуть працювати винятково за попереднім записом та без очікування відвідувачів усередині.
Громадський транспорт продовжить роботу. Працюватимуть готелі, банки, продуктові, аптеки, поштові оператори.
Фото: SaveФоп/ФБ