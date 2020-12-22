У центрі Києва поліція частково перекрила рух - список вулиць

У столиці через проведення масового заходу у вівторок на деяких вулицях буде тимчасово обмежений рух транспортних засобів.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі інформує Патрульна поліція Києва.

“У зв'язку із проведенням масового заходу 22 грудня на деяких вулицях столиці буде тимчасово обмежений рух транспортних засобів. Запланований маршрут: Майдан Незалежності — вулиця Хрещатик — Бессарабська площа — вулиця Круглоуніверситетська — вулиця Лютеранська — вулиця Шовковична — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа — Майдан Незалежності”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що орієнтовний час початку проведення масового заходу - з 13:00.

Читайте також: Порядок на церемонії прощання з Кернесом охоронятимуть більш як 400 копів

Г ромадян закликають планувати свій маршрут з урахуванням перекриття цих вулиць та можливого часткового обмеження руху на прилеглих.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві у понеділок під Офісом Президента проходила Всеукраїнська акція протесту «Стоп Шкарлет - не дамо вбити освіту» проти новопризначеного міністра освіти Сергія Шкарлета.