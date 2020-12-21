Порядок на церемонії прощання з Кернесом охоронятимуть більш як 400 копів

У Харкові під час церемонії прощання з міським головою Геннадієм Кернесом біля театру опери та балету чергуватимуть поліцейські та нацгвардійці.

Як передає Укрінформ з посиланням на Суспільне, про це повідомила речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова.

За її словами, громадський порядок біля Оперного театру охоронятимуть 284 поліцейських та 150 бійців Нацгвардії.

Також до 130 поліцейських планують залучити до охорони порядку на кладовищі.

Як повідомляв Укрінформ, Кернес помер в ніч на 17 грудня в берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, пов'язаних з коронавірусом. Він перебував там на лікуванні з середини вересня.

Церемонія поховання Кернеса відбудеться у Харкові у середу, 23 грудня. У понеділок тіло померлого мера Харкова доставили літаком з Берліна.

Кернес на виборах 25 жовтня набрав 60,34% голосів і втретє був обраний Харківським міським головою.

Фото: Нацполіція Харкова