У Харкові хочуть поставити Кернесу пам’ятник, назвати його ім’ям проспект і станцію метро

Питання про пам'ятник Харківському міському голові Геннадію Кернесу, який помер 17 грудня в берлінській клініці «Шаріте», винесуть на громадське обговорення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив на пресконференції секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який наразі виконує обов'язки мера Харкова.

«Ми зобов'язані поставити пам'ятник Геннадію Кернесу, який так багато зробив для міста, це наш святий обов'язок. Зараз ми обговорюємо архітектурні локації. Питання про те, яким саме буде пам'ятник, винесемо на громадське обговорення, при цьому врахуємо і побажання сім'ї», - зазначив Терехов.

Він виступив із ініціативою назвати ім'ям Кернеса проспект і станцію метро.

«Ми разом будували 30-ту станцію метрополітену, і це далося важко. Майже шість років життя ми поклали на те, щоб отримати кредит на будівництво двох нових станцій метрополітену. Стільки, скільки Кернес зробив для розвитку метро в Харкові, не зробив ніхто», - підкреслив секретар міськради.

Він не сказав про яку станцію йдеться, але заявив, що така станція з'явиться.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня о 19:00 до міжнародного аеропорту «Харків» прибуде з Німеччини борт із тілом Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який помер 17 грудня в берлінській клініці «Шаріте» від ускладнень, викликаних коронавірусом. На борту також будуть члени його сім'ї.

Поховання заплановане на середу, 23 грудня, о 13:30 на 2-му міському кладовищі. У цей день передбачено відспівування Кернеса в кафедральному Благовіщенському соборі і прощання харків'ян - його труну встановлять у холі театру опери та балету.