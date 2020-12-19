Кернес посмертно стане почесним громадянином Харкова — Терехов
Так сказав під час вечірнього ефіру телеканалу «Україна» в п'ятницю секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який зараз виконує обов'язки мера Харкова.
"Я виступив з ініціативою увічнити пам'ять про Геннадія Кернеса, починаючи з присвоєння йому звання Почесного громадянина міста", - зазначив Терехов.
За його словами, ім'ям Кернеса також буде названий проспект у Харкові: "Розпочато роботу над створенням пам'ятника цьому керівнику міста, який перевернув ментальність людей в улюбленому ним Харкові".
"Сподіваюся, що депутати Харківської міськради підтримають мою ініціативу", - додав Терехов.
Відповідаючи на запитання, хто зараз керуватиме містом, виконувач обов'язків мера Харкова сказав, що за законом про місцеве самоврядування, в установлені строки будуть подані відповідні документи до Верховної Ради: "Вона ухвалить рішення".
"Поки що я виконую обов'язки мера, місто житиме і розвиватиметься так, як ніби Геннадій Кернес був живий", - наголосив Терехов.
За його словами, належить завершити реконструкцію зоопарку, побудувати дві станції харківського метро, реконструювати Московський проспект, завершити будівництво акведука.
"Нам також потрібно більше уваги приділяти медицині. Останні події показали, що вона і в країні, і в Харкові не готова до викликів COVID-19", - додав Терехов.
За його словами, також потребують уваги проблеми ЖКГ.
Як повідомляв Укрінформ, 61-річний Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування від коронавірусу й ускладнень, викликаних інфекцією.
Мер Харкова ще у вересні захворів на COVID-19, після чого його приватним літаком транспортували в клініку "Шаріте" на лікування.
Водночас він балотувався на місцевих виборах 25 жовтня, на яких набрав 60,34% голосів виборців і був втретє обраний Харківським міським головою.