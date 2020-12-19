Кернес посмертно стане почесним громадянином Харкова — Терехов

Образ Харківського міського голови Геннадія Кернеса буде увічнений у Харкові, починаючи з присвоєння йому звання Почесного громадянина міста.

Так сказав під час вечірнього ефіру телеканалу «Україна» в п'ятницю секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який зараз виконує обов'язки мера Харкова.

"Я виступив з ініціативою увічнити пам'ять про Геннадія Кернеса, починаючи з присвоєння йому звання Почесного громадянина міста", - зазначив Терехов.

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За його словами, ім'ям Кернеса також буде названий проспект у Харкові: "Розпочато роботу над створенням пам'ятника цьому керівнику міста, який перевернув ментальність людей в улюбленому ним Харкові".

"Сподіваюся, що депутати Харківської міськради підтримають мою ініціативу", - додав Терехов.

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Відповідаючи на запитання, хто зараз керуватиме містом, виконувач обов'язків мера Харкова сказав, що за законом про місцеве самоврядування, в установлені строки будуть подані відповідні документи до Верховної Ради: "Вона ухвалить рішення".

"Поки що я виконую обов'язки мера, місто житиме і розвиватиметься так, як ніби Геннадій Кернес був живий", - наголосив Терехов.

За його словами, належить завершити реконструкцію зоопарку, побудувати дві станції харківського метро, ​​реконструювати Московський проспект, завершити будівництво акведука.

"Нам також потрібно більше уваги приділяти медицині. Останні події показали, що вона і в країні, і в Харкові не готова до викликів COVID-19", - додав Терехов.

За його словами, також потребують уваги проблеми ЖКГ.

Як повідомляв Укрінформ, 61-річний Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування від коронавірусу й ускладнень, викликаних інфекцією.

Мер Харкова ще у вересні захворів на COVID-19, після чого його приватним літаком транспортували в клініку "Шаріте" на лікування.

Водночас він балотувався на місцевих виборах 25 жовтня, на яких набрав 60,34% голосів виборців і був втретє обраний Харківським міським головою.