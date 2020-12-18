Питання про вибори мера Харкова може затягнутися - член ЦВК

Питання про вибори нового міського голови Харкова післе смерті 17 грудня обраного мера Геннадія Кернеса, може затягнутися, але це не потягне за собою жодних санкцій.

Так сказав в ефірі каналу «Україна 24» член ЦВК Юрій Мірошниченко, передає Укрінформ.

"Вибори нового мера Харкова - це політичне питання, яке може бути затягнуте", - зазначив член ЦВК.

За його словами, за затягування призначення виборів мера Харкова не буде жодних санкцій.

"Місто може бути без мера певний час, тому що жодних санкцій за те, що терміни не будуть витримані, в законі немає. Але ми виходимо з того, що є передбачені законом і Виборчим кодексом вимоги, в рамках яких здійснюватимуться звернення у Верховній Раді та призначення встановлення Радою позачергових виборів мера Харкова. Це політичне питання, яке може бути затягнуте, і за це не буде ніяких санкцій ні до парламенту України, ні до тих, хто повинен робити такі подання", – пояснив Мірошниченко.

За його словами, на позачергові вибори потрібно багато коштів з бюджету: "Це велике навантаження у десятки мільйонів гривень".

Як повідомляв Укрінформ, вночі 17 грудня Харківський міський голова Геннадій Кернес помер у берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування від коронавірусу та ускладнень, викликаних інфекцією.

11 грудня стало відомо, що стан Кернеса різко погіршився через відмову обох нирок.

8 грудня бізнесмен і друг Кернеса Павло Фукс написав у Телеграм, що Кернес планує повернутися в місто до 30 грудня, оскільки досі проходить лікування після коронавірусу.

7 грудня директор Департаменту інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що Кернес не встигає приїхати до Харкова на 9 грудня - першу сесію міськради нового скликання.

25 жовтня 62-річний Геннадій Кернес набрав 60,34% голосів виборців та втретє був обраний Харківським міським головою.

Вночі 16 вересня Харківського міського голову Кернеса приватним літаком транспортували до берлінської клініки "Шаріте" для лікування від коронавірусу та запалення легенів.