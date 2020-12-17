Обрання мера Харкова може затягнутися на роки - Айвазовська

Процедура обрання мера Харкова, після смерті міського голови Геннадія Кернеса, може затягнутися на роки.

Таку думку голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська оприлюднила у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Оголошення позачергових виборів - питання, яке лежить у площині відповідальності парламенту та може бути розтягнуте в часі на роки, що демонструвала неодноразова практика. Тож, поки функції міського голови є кому виконувати і є консенсус місцевих еліт щодо цього, не факт, що вибори міського голови Харкова відбудуться найближчим часом", - написала Айвазовська.

За її словами, закон про місцеве самоврядування визначає, що у разі звільнення міського голови з посади у зв'язку з достроковим припиненням його повноважень або його смерті повноваження міського голови здійснює секретар відповідної міської ради.

"Не пізніше, як на п'ятнадцятий день після смерті міського голови, особа, яка на цей час здійснює повноваження міського голови, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів.

Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев'яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного голови. На практиці відсутня відповідальність колегіального органу парламенту за непризначення дати, і подекуди процедура не була виконана роками", - підкреслила голова правління Громадянської мережі ОПОРА.

Як повідомляв Укрінформ, новообраний мер Харкова Геннадій Кернес помер вночі 17 грудня. Останніми днями стало відомо, що у нього відмовили обидві нирки.

9 грудня перша сесія Харківської міськради 8-го скликання визнала відсутнього на сесії Кернеса мером міста без прийняття присяги, посилаючись на те, що він уже складав присягу 24 листопада 2010 року як обраний мер Харкова.

25 жовтня на місцевих виборах Кернес набрав 60,34% голосів виборців і втретє був обраний Харківським міським головою.

У ніч на 16 вересня Кернеса літаком відправили до берлінської клініки "Шаріте" для лікування від коронавірусу.