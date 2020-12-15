Не передбачено законом: юрист - про обрання чотирьох заступників голови облради на Харківщині

Обрання чотирьох заступників голови облради замість двох, як проголосували депутати Харківської облради, не передбачено Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

Про це в коментарі Укрінформу сказав радник з юридичних питань Громадянської мережі ОПОРА Павло Романюк.

«Статті 55, 56 закону про місцеве самоврядування чітко вказують, що обласна рада обирає першого та заступника. Безумовно, Верховною Радою була ратифікована Європейська хартія місцевого самоврядування, яка говорить, що «без шкоди для більш загальних законодавчих положень органи місцевого самоврядування повинні мати можливість визначати власні внутрішні адміністративні структури з урахуванням місцевих потреб і необхідності забезпечення ефективного управління». І тут вже постає питання інтерпретацій і оцінок – що значить «без шкоди» для інших законодавчих положень?» - сказав Романюк.

Експерт пояснив: збільшення кількості заступників теоретично певною мірою може сприяти ефективному управлінню, та це є лише припущенням. «Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» вживає посади «перший заступник» і «заступник» виключно в однині, тому говорити, що законодавець не обмежує кількість заступників, не можемо», - додав Романюк.

Він нагадав, що Харківська обласна рада в питанні кількості заступників і вільному трактуванні закону не стала першопрохідцем, адже у листопаді Вінницька облрада (також уперше) обрала, окрім першого заступника, ще трьох (голова та три заступники - представники «Української стратегії Гройсмана»).

Ексголова Харківської облради, президент Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» Сергій Чернов у коментарі Суспільному щодо збільшення кількості заступників апелює до згаданої Європейської хартії.

«Хартія дає великі повноваження органам місцевого самоврядування. Багато органів місцевого самоврядування керуються цим документом. Це колегіальне рішення, і воно винесене на розгляд депутатів, а депутати таке рішення затвердили», - пояснив Чернов. Однак додав: «Але якщо сьогодні політична ситуація... Для того, щоб збалансувати сили і забезпечити стабільність в регіоні, необхідно таке рішення, от воно і прийнято».

Харківський політолог Юлія Біденко в коментарі агентству зазначила, що місцева влада «доволі вільно трактує закон». «Тобто якщо рада вбачає потребу вводити додаткові посади в президії, то їй це, за власною інтерпретацією, не заборонено. І така кількість заступників задовольняє політичні інтереси партій чи певних груп у їх складі», - сказав експерт.

На думку Біденко, склад заступників Харківської облради, з одного боку, дещо дивний, з другого, – цілком відображає сутність домовленостей між «Слугою народу» та «Блоком Кернеса», троє представників якого отримали посади заступників.

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«Цікаво, що одразу три посади віддали «Блоку Кернеса», але я нагадаю, що ця політична сила, якій менше року, об’єднує людей різних груп, які своїм внеском, іміджевим чи грошовим, сприяли партії. І цими посадами було задоволено інтереси різнорідних груп всередині блоку, і, зрозуміло, що ці групи не будуть голосувати завжди і всі однаково, тим більше з питань, що якось стосуватимуться їхніх інтересів. Четвертий заступник – з «Опозиційної платформи - За життя», що показує готовність «Слуги народу» на регіональному рівні включати цю партію до спільного голосування. Це така потенційна більшість при майбутньому голосуванні за бюджет, програми розвитку», - констатував політолог.

Як повідомляв Укрінформ, 11 грудня на установчій сесії новообраної Харківської облради головою обрали представника «Слуги народу» Артура Товмасяна, інших кандидатур не висували. Посаду першого заступника отримав депутат від фракції «Блоку Кернеса - Успішний Харків!» Альберт Кононенко, а Валерія Мураєва, Тетяна Біловол («Блок Кернеса - Успішний Харків!») і Андрій Малиш (ОПЗЖ) стали заступниками.