Головою Харківської облради обрали представника «Слуги народу»

Головою Харківської обласної ради на установчій сесії обрали представника «Слуги народу», керівника Харківської РДА Артура Товмасяна. Інших кандидатур не висували, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Голова рахункової комісії Віталій Панов оголосив, що участь у таємному голосуванні взяли 90 депутатів: «за» Товмасяна проголосували 73 депутати, 15 - були проти.

Інших кандидатур фракції новообраної ради не висували.

Кандидатуру Товмасяна партія «Слуга народу» погодила за дві години до початку сесії. Раніше, 30 листопада, партія офіційно повідомила, що висунула на посаду голови Харківської облради першу заступницю голови облдержадміністрації Тетяну Єгорову-Луценко. Однак останні два тижні Телеграм-канали, присвячені місту, писали, що ця кандидатура «не влаштовує» міську владу Харкова, а напередодні секретар міськради, виконувач обов’язків мера Харкова Ігор Терехов в ефірі програми «Тема дня» заявив, що «Блок Кернса - Успішний Харків!» підтримає кандидатуру Товмасяна. Також стало відомо, що Сергій Чернов, який 12 років поспіль очолював обласну раду, за день до сесії зняв свою кандидатуру на посаду голови облради.

«Враховуючи те, що більшості немає, потрібно було шукати компроміси. А компроміс – це мистецтво в політиці. Тому кожен повинен чимось поступитися. І знайдено формат співпраці фракції «Блок Кернеса - Успішний Харків» з фракцією «Слуга народу», і, я думаю, до цього об’єднання приєднаються депутати з різних фракцій, і це буде та стабільна більшість, яка забезпечить нормальну роботу вищого представницького органу Харківської області», - прокоментував ЗМІ Сергій Чернов.

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Як повідомлялося, на виборах до Харківської облради п’ятивідсотковий бар'єр подолали 5 місцевих осередків політичних партій, а саме «Блок Кернеса - Успішний Харків!» (34,53% загальної кількості голосів виборців), «Опозиційна платформа – За життя» (21,33% голосів виборців) «Слуга народу» (12,76%), «Блок Світличної «Разом» (12,4%), «Європейська Солідарність» (8,05%).

Відповідно було зареєстровано 120 депутатів ради восьмого скликання. Від політичної партії «Блок Кернеса - Успішний Харків!» - 46, від партії «Опозиційна платформа – За життя» - 29 депутатів, від партії «Слуга народу» - 17 депутатів, від партії «Європейська Солідарність» - 11.