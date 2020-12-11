Нова голова Харківської ОДА заперечила можливий вплив на неї команди Кернеса

Голова Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук, яка перебуває на посаді менш ніж два тижні, а свого часу працювала у Харківській міськраді, заперечила можливий вплив на неї з боку команди мера Геннадія Кернеса.

Про це вона сказала журналістам на брифінгу після установчої сесії Харківської облради, передає кореспондент Укрінформу.

«Ніякого впливу ніяка команда сьогодні не має на Харківську обласну адміністрацію. На мене особисто сьогодні ніхто, окрім Президента, який мене призначив на посаду, та крім депутатського корпусу, який, я сподіваюся, буде мене підтримувати, ніхто більше ніякого впливу не має. Ані в особистих стосунках, ані в робочих стосунках. Це однозначно. Я думаю, ви це побачите», - сказала Тимчук, відповідаючи на відповідне запитання журналістів.

Вона додала, що «в плані впливу – це виключено, ви переконаєтеся в цьому».

Також голова ОДА прокоментувала інформацію ЗМІ щодо статків та декларування. «Не читайте розслідувань, то не розслідування, просто набір, потік інформації із різних років, із різних джерел. Я не хочу не те що виправдовуватися, взагалі про це говорити. Але якщо потрібно буде, я вам розповім», - сказала Тимчук.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін на засіданні 25 листопада погодив проєкт указу Президента про звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА. Указ про призначення Тимчук Президент підписав 27 листопада.

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У 1997-2000 роках вона працювала у виконкомі Дніпропетровської міської ради. З 2003 по 2006 рік – заступник голови Дніпропетровської обласної ради. Депутат Дніпропетровської облради V скликання. У 2010-2014 роках – заступник Харківського міського голови. У різні роки була заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації, до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

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Згідно з декларацією, поданою в травні 2020 року, Тимчук володіє квартирою площею 70,6 кв. м у Дніпрі. Вона також задекларувала два швейцарські годинники, не вказуючи їхню вартість. Працюючи в Дніпропетровській ОДА, вона отримала 430 518 грн зарплати за звітний період. Тимчук вказала, що зберігає готівкою 70 тис. дол. і 730 тис. грн.