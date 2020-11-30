Нова очільниця Харківської ОДА визначила три пріоритети в роботі

Новопризначена голова Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук зустрілася з працівниками ОДА та визначила пріоритети у роботі.

Про це повідомив заступник голови ОДА Тарас Пастух на брифінгу, передає кореспондент Укрінформу.

«Нова очільниця Харківської ОДА зустрілася з керівним складом адміністрації, ми почули 3 ключові пріоритети, які вона для себе визначила. Очевидно, що серед них є на сьогодні боротьба з COVID-19. Наразі область демонструє позитивну динаміку, але зрозуміло, що на цьому не варто зупинятися, цей темп потрібно підтримувати», - сказав Пастух.

Крім того, зазначив він, пріоритетними будуть питання бюджету та робота з обласною радою.

Як уточнили в ОДА, поки повноваження голови ОДА офіційно виконує Олексій Кучер, який протягом останніх двох днів передає Айні Тимчук справи. Імовірно, що нова очільниця офіційно стане до виконання обов’язків уже 1 грудня.

Поки Тимчук не дає коментарів ЗМІ. Кучер же не з’являвся на публіці з 25 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, Кабмін на засіданні 25 листопада погодив проєкт указу Президента про звільнення Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА. Указ про призначення Тимчук Президент підписав 27 листопада.

Айна Тимчук народилася 1973 року у Дніпропетровську (нині Дніпро). У 1995-му закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами», а у 2004 році – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління».

У 1997-2000 роках працювала у виконкомі Дніпропетровської міської ради. З 2003 по 2006 рік – заступник голови Дніпропетровської обласної ради. Депутат Дніпропетровської облради V скликання. У 2010-2014 роках – заступник Харківського міського голови. У різні роки була заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації, до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Згідно з декларацією, поданою в травні 2020 року, Тимчук володіє квартирою площею 70,6 кв. м у Дніпрі. Вона також задекларувала 2 швейцарські годинники, не вказуючи їх вартість. Працюючи в Дніпропетровській ОДА, вона отримала 430 518 грн зарплати за звітний період. Тимчук вказала, що зберігає готівкою 70 тис. дол. і 730 тис. грн.

Відомо, що її колишній чоловік Андрій Тимчук працює в Харківській облдержадміністрації – очолює Департамент захисту довкілля та природокористування.