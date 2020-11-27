Президент призначив очільницю Харківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Харківської обласної державної адміністрації Айну Тимчук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Відповідний указ № 522/2020 Зеленський підписав 27 листопада.

"Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив Айні Тимчук службове посвідчення та побажав успіхів у роботі на посаді. Президент висловив сподівання, що регіон досягне нових щаблів розвитку", - зазначають в пресслужбі Президента.

Айна Тимчук у 2010-2014 роках була заступником Харківського міського голови. У різні роки була заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації, до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабмін на засіданні 25 листопада погодив проєкт указу Президента України про звільнення Кучера Олексія Володимировича з посади голови Харківської ОДА.

Фото: ОП