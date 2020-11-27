Президент призначив очільницю Харківської ОДА
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.
Відповідний указ № 522/2020 Зеленський підписав 27 листопада.
"Під час зустрічі в Офісі Президента Володимир Зеленський вручив Айні Тимчук службове посвідчення та побажав успіхів у роботі на посаді. Президент висловив сподівання, що регіон досягне нових щаблів розвитку", - зазначають в пресслужбі Президента.
Айна Тимчук у 2010-2014 роках була заступником Харківського міського голови. У різні роки була заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації, до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.
Як повідомляв Укрінформ, Кабмін на засіданні 25 листопада погодив проєкт указу Президента України про звільнення Кучера Олексія Володимировича з посади голови Харківської ОДА.
Фото: ОП