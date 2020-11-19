У Харківській ОДА кажуть, що в деяких лікарнях не вистачає ліків за COVID-пакетами

Не у всіх лікарнях Харківщини пацієнти з коронавірусом можуть отримати всі необхідні ліки безкоштовно: в переповнених закладах їх просто не вистачає.

Про це сказав журналістам під час брифінгу заступник голови Харківської ОДА Тарас Пастух, передає кореспондент Укрінформу.

За його даними, ситуація з безкоштовними ліками для пацієнтів із COVID-19 в усіх закладах різна, це залежить від наповненості. В деяких лікарнях скарг на забезпечення ліками немає зовсім, в інших — дуже багато.

«Вчора я був у Вовчанській районній лікарні — шафки переповнені медикаментами, закупленими за кошти Національної служби здоров'я України для ковідних хворих. Жодної скарги не було в Чугуєві та Балаклії. А у Куп’янську, в кожній палаті, куди ми заходили, були скарги, що доводиться майже всі ліки купувати за власні кошти. На обласну інфекційну лікарню скарги є, доволі часто. Зараз єдиний вихід, який може бути: за жовтень НСЗУ має профінансувати подвійну ставку, бо вони самі визнали надмірне навантаження. На одну команду при прописаних ковідним пакетом 20 хворих ми маємо 60. Відповідно і фінансування, в тому числі й на медикаменти, прописане на 20 пацієнтів, розтягується на 60. Тому очевидно, що забезпечити цією сумою всіх неможливо», - пояснює Пастух.

За його даними, в обласній інфекційній лікарні щоденно перебуває 270-280 пацієнтів.

Як повідомлялося, на Харківщині зареєстровано 49061 лабораторно підтверджений випадок СOVID-19, з них 15832 хворих одужало, 668 – померло.

В Україні станом на 18 листопада лабораторно підтверджені 570 153 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу 12 496.

Як заявив нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, хворі на коронавірус, які лікуються амбулаторно, мають право отримувати безкоштовно всі послуги та ліки, передбачені пакетом допомоги, спрямованим на боротьбу з COVID-19.

Фото: CTK Photo/Укрінформ